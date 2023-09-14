В Индии два человека уже скончалось от вируса Nipah, а еще двое пациентов с похожими симптомами находятся под наблюдением врачей. При этом вирусологи предупреждают о скрытой опасности начала новой пандемии, поскольку инкубационный период вируса составляет порядка 45 дней, а значит заболевших уже может быть огромное количество.

По словам эпидемиолога Николая Крючкова, вирус Nipah относится к недавно выявленным заболеваниям, передающимся паразитами шистосомами. Впервые вирус был зарегистрирован еще в 1999 году на территории Сингапура. После чего его фиксировали преимущественно в странах Азии. Считается, что вирус переносит особый вид летучих мышей.

Крючков предупреждает, что вирус Nipah вполне может вызвать новую глобальную пандемию, поскольку заболевание постоянно адаптируется, мутирует и совершенствует свой механизм передачи от человека к человеку. Азиатские эпидемиологи уже отмечали, что вирус может вызывать воспаление головного мозга или энцефалит. При этом смертность довольно высокая и достигает порядка 70%, а главная опасность заключается в том, что на сегодняшний день отсутствует эффективная противовирусная терапия или вакцина.