Многие обыватели сталкивались с отсутствием прогресса при посещении спортзала, из-за чего бросали тренировки, возвращаясь к привычному образу жизни. В материале журнала Shape эксперты собрали Топ-10 самых распространённых ошибок, снижающих эффективность занятий физической активностью.

Во-первых, никогда не стоит приступать к выполнению основных упражнений без качественной разминки и заминки. Во-вторых, не стоит облокачиваться на поручни беговой дорожки, поскольку в таком случае основная нагрузка приходится на плечи и спину, а не ноги. В-третьих, не стоит выполнять упражнения на силу каждый день.

В-четвертых, не стоит выполнять физические нагрузки, если вы голодали в течение дня. В-пятых, нельзя допускать обезвоживания организма во время тренировки, необходимо пить воду каждые 10-15 минут. В-шестых, не стоит устанавливать рекорды по поднятию веса. Подобрать нагрузку под себя очень легко – выбирайте вес, который можете поднять от 12 до 15 раз.

В-седьмых, всегда соблюдайте чувство меры. Запомните, что добиться прогресса можно только постепенно, а не выполнив недельный норматив за одну тренировку. В-восьмых, лучше отказаться от тренировки в спортзале во время болезни. В-девятых, никогда не задерживайте дыхание во время выполнения упражнений, чтобы не свести результат тренировки к нулю. В-десятых, не выполняйте упражнения только на проблемные для себя зоны. Необходимо тренироваться сбалансированно.