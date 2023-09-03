Автомобиль, рассчитанный на перевозку семи человек, является идеальным решением для большой семьи. Хотя семиместные автомобили встречаются намного реже более распространенных пятиместных машин, все же на российском рынке новых автомобилей можно найти подобные модели дешевле отметки в 3,5 миллиона рублей.

Портал «Автоновости дня» составил Топ-5 самых доступных семиместных машины, которые можно приобрести в России на сентябрь 2023 года. Открывает рейтинг китайский кроссовер Dongfeng 580, который в исполнении на 7 мест стоит 2 290 000 рублей. В данной комплектации автомобиль оборудован бензиновым двигателем объемом 1,5 литра, развивающим 145 л. с. и бесступенчатым вариатором.

На втором месте рейтинга расположился еще один китайский кроссовер – Chery Tiggo 8. В семиместном исполнении автомобиль можно приобрести за 2 909 900 рублей. В данной комплектации машина оборудована шестью подушками безопасности, турбированным двигателем объемом 1,5 литра на 147 л. с. и шестиступенчатым роботом.

Кроссовер GAC GS8 занял третью строчку рейтинга самых доступных семиместных автомобилей. Его можно приобрести, располагая суммой в 2 989 000 рублей. В таком случае вы получите автомобиль первого поколения. Вторая генерация кроссовера обойдется уже в 3 499 000 рублей. Новинка идет с 2-литровым бензиновым турбодвигателем, развивающим 231 л. с., работающим в паре с японским гидротрансформатором Asin на восемь ступеней.

На четвертом и пятом местах расположились кроссовер Chery Tiggo 8 Pro и единственный минивэн в рейтинге GAC GN8. Стоимость кроссовера начинается от 3 369 900 рублей за автомобиль с турбированным двигателем объемом 1,6 литра на 186 л. с., работающим в паре с роботизированной коробкой передач на семь ступеней. Минивэн можно приобрести за 3 399 000 рублей. За данную сумму покупатель получит автомобиль с бензиновым турбодвигателем объемом 2,0 литра на 190 л. с., который работает в паре с японским автоматом Asin на шесть ступеней.