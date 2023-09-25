Эксперты с портала iFixit, специализирующегося на ремонте гаджетов, провели глубокий анализ нового чехла FineWoven для iPhone 15, используя микроскоп.

Специалисты из iFixit подчеркнули, что материал, из которого изготовлен чехол, состоит из очень тонких волокон, толщина которых составляет приблизительно 6 микрон. Эти волокна сплетены в диагональном порядке, что придает ткани высокую прочность и устойчивость к разрывам. Однако поверхность чехла оказалась подвержена царапинам.

Также были проведены эксперименты по тестированию чехла FineWoven на устойчивость к воздействию различных жидкостей. Оказалось, что материал не имеет водоотталкивающего покрытия и способен впитывать влагу. В ходе испытаний удалось избавиться от следов кофе, однако масляные пятна и следы соуса остались видимыми.

Когда специалисты iFixit разобрали чехол FineWoven, они обнаружили, что он состоит из пяти слоев: два слоя FineWoven с внешней и внутренней стороны, пенный слой для амортизации, жесткий пластиковый слой и магниты, предназначенные для зарядки MagSafe.