Научное издание Science опубликовало исследование, в котором говорится, что около 900 тысяч лет назад человечество оказалось на грани вымирания. Такие выводы были сделаны китайскими исследователями Китайской академии наук (CAS) И-Сюань
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Научное издание Science опубликовало исследование, в котором говорится, что около 900 тысяч лет назад человечество оказалось на грани вымирания. Такие выводы были сделаны китайскими исследователями Китайской академии наук (CAS) И-Сюань Пан и Хайпэн Ли совместно со своими коллегами.

Изучив геномы современного человека, они определили, что примерно 930 тысяч лет назад популяция человека могла исчезнуть из-за своего сокращения. В тот период число особей, способных к размножению сократилось до 1280 человек.

На протяжении 100 тысяч лет популяция наших предков оставалась на достаточно низком уровне. Ученые уверены, что это связано с климатическими изменениями на планете, которые нам известны как «ледниковый период».

Однако не все ученые согласны с подобными выводами. Например, компьютерный биолог из Института эволюционной антропологии Макса Планка Джанет Келсо уверена, что подобные генетические данные наблюдаются только в геноме современных африканских популяций, а не у людей, живущих за пределами Африки.

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