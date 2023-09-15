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Граждане Российской Федерации пенсионного возраста могут претендовать на выплату второй пенсии. Пенсионный эксперт Сергей Власов объяснил, какая категория российских граждан может претендовать на дополнительные выплаты, начиная с октября 2023 года.

По словам эксперта, размер второй пенсии у разных категорий граждан будет отличаться. При этом для некоторых россиян данная прибавка к пенсионным выплатам будет регулярной, а для других – временной надбавкой к основной пенсии.

Власов объясняет, что Социальный фонд вправе назначить дополнительные пенсионные выплаты лицам, которые имеют достаточный стаж государственной службы, например, сотрудникам правоохранительных органов или военнослужащим, имеющим дополнительный стаж работы в гражданской сфере.

Чтобы оформить вторую пенсию необходимо соответствовать определенным условиям. Во-первых, минимальный возраст для мужчин – 62 года, а для женщин – 57 лет. Во-вторых, стаж работы по гражданской специальности должен быть равен не менее 14 годам, а размер пенсионных баллов должен соответствовать 28.

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