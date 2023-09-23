Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Атака ВСУ на штаб Черноморского флота может считаться поворотным моментом в конфликте на Украине. Началась воздушная стадия боев, из-за чего они сразу перешли на совершенно новый уровень, рассказал порталу «Военное дело» эксперт Дмитрий Соин.

Ветеран ВС РФ пояснил, что после получения Украиной ракет ATACMS и, возможно, Taurus, ситуация станет еще более напряженной.

Оперативно тактические американские ATACMS представляют собой весьма опасное вооружение с большой разрушительной силой. Одного их попадания будет достаточно, чтобы нанести серьезные повреждения даже большому зданию, некому условному штабу, отметил Соин.

Ракеты Taurus могут применяться противником для ударов по складам с боеприпасами и ГСМ, узлам связи, подземным бункерам.

Эксперт считает, что Киев продолжит наносить удары по Крыму, так как главная его цель в настоящий момент – вынудить Черноморский флот покинуть полуостров. Поэтому важно предпринять меры для максимально надежной защиты Севастополя.

Вам может понравиться

Самолет-разведчик США наблюдал за ПВО России во время удара по Севастополю

За ударом ВСУ по Севастополю внимательно следила разведывательная авиация НАТО. Самолет-разведчик Boeing P-8S Poseidon в момент атаки барражировал в воздушном пространстве Румынии, сообщил РИА Новости военный аналитик Игорь Коротченко. Он

Россияне осудили мужчин, которые испугались частичной мобилизации

Год назад 21 сентября в России президентом Владимиром Путиным была объявлена частичная мобилизация. Из-за этого многие жители РФ, в том числе и столицы в панике начали покидать свое место жительство.

Названы 4 главных признака начала развития болезни Альцгеймера

Издание «Известия» к Международному дню борьбы с болезнью Альцгеймера опубликовало материал, в  котором перечислило главные малоизвестные признаки развивающейся деменции. Болезнь Альцгеймера является неизлечимым недугом. Преимущественно, этим заболеванием страдают люди пожилого