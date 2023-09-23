Атака ВСУ на штаб Черноморского флота может считаться поворотным моментом в конфликте на Украине. Началась воздушная стадия боев, из-за чего они сразу перешли на совершенно новый уровень, рассказал порталу «Военное дело» эксперт Дмитрий Соин.

Ветеран ВС РФ пояснил, что после получения Украиной ракет ATACMS и, возможно, Taurus, ситуация станет еще более напряженной.

Оперативно тактические американские ATACMS представляют собой весьма опасное вооружение с большой разрушительной силой. Одного их попадания будет достаточно, чтобы нанести серьезные повреждения даже большому зданию, некому условному штабу, отметил Соин.

Ракеты Taurus могут применяться противником для ударов по складам с боеприпасами и ГСМ, узлам связи, подземным бункерам.

Эксперт считает, что Киев продолжит наносить удары по Крыму, так как главная его цель в настоящий момент – вынудить Черноморский флот покинуть полуостров. Поэтому важно предпринять меры для максимально надежной защиты Севастополя.