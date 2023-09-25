Задачей-минимум контрнаступления ВСУ является захват Токмака – города в Запорожской области. Военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал “Известиям”, какое значение имеет этот населенный пункт для украинской армии.

Токмак представляет собой важный транспортный узел, который ко всему прочему, открывает Киеву дорогу к Мелитополю и дальше, к Крымскому полуострову. Однако сухопутные силы ВСУ не сумеют подойти вплотную к городу, уверен эксперт.

Именно поэтому ВСУ стали атаковать Токмак крылатыми ракетами. На прошлой неделе они нанесли массированный удар, который пришелся по гражданской инфраструктуре и жилым домам. В результате погиб 1 местный житель, еще 11 получили ранения. По мнению Шурыгина, это террористический акт.

Киев будет продолжать действовать в том же духе. Он попытается создать для Запада иллюзию успешных боевых действий с применением дронов и ракет для ударов по мирным городам.