Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Задачей-минимум контрнаступления ВСУ является захват Токмака – города в Запорожской области. Военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал “Известиям”, какое значение имеет этот населенный пункт для украинской армии.

Токмак представляет собой важный транспортный узел, который ко всему прочему, открывает Киеву дорогу к Мелитополю и дальше, к Крымскому полуострову. Однако сухопутные силы ВСУ не сумеют подойти вплотную к городу, уверен эксперт.

Именно поэтому ВСУ стали атаковать Токмак крылатыми ракетами. На прошлой неделе они нанесли массированный удар, который пришелся по гражданской инфраструктуре и жилым домам. В результате погиб 1 местный житель, еще 11 получили ранения. По мнению Шурыгина, это террористический акт.

Киев будет продолжать действовать в том же духе. Он попытается создать для Запада иллюзию успешных боевых действий с применением дронов и ракет для ударов по мирным городам.

Вам может понравиться

«Уральские авиалинии» дважды сломали инвалидное кресло пассажира во время полета

Сотрудники «Уральских авиалиний» два раза ухитрились сломать инвалидную коляску паралимпийца Николая Руденко, который слетал самолетом авиакомпании в Соч, сообщил портал Е1. 39-летний Руденко страдает от генетического заболевания СМА и вынужден

ТАСС: Подводная лодка “Ростов-на-Дону” получила лишь незначительные повреждения

Дизель-электрическая подводная лодка «Ростов-на-Дону», попавшая под удар ВСУ 13 сентября, не получила критических повреждений. Об этом агентству ТАСС рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе. Отмечается, что те повреждения, которые получены субмариной,

Психолог назвала фразы, которые свидетельствуют о манипуляции

Кандидат психологических наук Марина Гогуева раскрыла, как можно распознать манипуляцию во время разговора с человеком. По словам специалиста, одним из признаков манипуляции вами является употребление человеком таких шаблонных фраз, как