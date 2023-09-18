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Главные различия между бутилированной водой и фильтрованной водой были выделены экспертом в области технологий очистки воды, Алевтиной Веселой. Она подчеркнула ряд аспектов.

Бутилированная вода упакована в пластиковые бутылки, которые разлагаются в природе в течение тысячи лет. В то время как фильтрованная вода не создает проблем с разлагаемостью упаковки.

Бутилированная вода проходит через промышленные установки обратного осмоса, что обеспечивает высокую степень очистки от примесей и минералов. Однако важно отметить, что в процессе такой очистки из воды удаляются все минералы, и затем она искусственно минерализуется на усмотрение производителя. Недостатком процесса обратного осмоса может быть выделение вредных веществ из пластика при хранении в теплых условиях.

Домашние фильтры очищают воду от примесей и удаляют запах и вкус хлора. Такие фильтры можно дополнить минерализаторами. Важно регулярно ухаживать за фильтрами, так как с течением времени они теряют свою эффективность. При выборе фильтра эксперт рекомендует обращать внимание на наличие элементов, таких как кремний, селен и цинк, которые могут поддерживать здоровье и укреплять иммунитет.

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