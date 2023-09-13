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Телефонные аферисты активизировали свою деятельность и теперь подталкивают россиян к совершению террористических актов. Специалист в области кибербезопасности Игорь Бедеров рассказал, каким образом это происходит.

Он напомнил историю 24-летней учительницы Ольги Подуновой, которую задержали в Воронежской области за попытку поджечь военкомат самодельным «коктейлем Молотова». После ее задержания один из учеников заявил, что действия педагога выглядят странно, так как она всегда поддерживался СВО и не делала дискредитирующих российскую армию заявлений.

Сама Подунова рассказала, что ей позвонили, представившись сотрудниками Центробанка и попросили помочь в поимке особо опасных преступников, якобы захвативших военкомат. Именно для этого нужно было его поджечь.

По словам Бедерова, мошенники используют идеологические факторы, деньги, угрозы, а также играют на эгоизме человека. При этом они могут комбинировать все это либо моментально переходить, к примеру, от обещания «золотых гор» к серьезным угрозам, чтобы заставить жертву сделать то, что они хотят.

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