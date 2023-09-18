Беспилотные аппараты, которые сейчас массово используются обеими сторонами конфликта, зимой будут работать гораздо хуже. Холодная погода, повышенная влажность, осадки негативно повлияют на работу оптических систем, а также на автономное функционирование дронов, так как литий-полимерные АКБ будут разряжаться гораздо быстрее, чем сейчас.

Специалист рабочей группы «Аэронет» Эдуард Багдасарян отметил, что операторам БПЛА также станет гораздо сложнее работать, так как значительно ухудшится видимость.

С проблемами столкнутся не только операторы дронов, но и те, кто осуществляет противодействие этим аппаратам. Они не смогут обнаруживать беспилотники не только визуально из-за плохой видимости, но и с применением радиоэлектронных систем.