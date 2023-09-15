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С 1995 года только трое туристов из России подверглись нападениям акул. И это при том, что подобные инциденты происходят ежегодно.

Такую статистику привел вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян. Он отметил, что абсолютно безопасными местами для отдыха россиян, которые боятся нападения акул, являются курорты на Черном море.

Кроме того, можно отправиться на Кубу или Мальдивы, в ОАЭ, Таиланд или Венесуэлу. Египет эксперт тоже назвал безопасным направлением для туризма. Он напомнил, что летний инцидент с нападением акулы на российского путешественника произошел в Дахабе. Этот курорт находится на значительном удалении от Хургады или Шарм-эль-Шейха, популярных у россиян.

Акулы, по словам Мкртчяна, редко выбирают людей в качестве своей цели. Но всегда существуют риски, что они спутают человека с крупными морскими животными – моржами или тюленями.

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