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Новая тактика ВСУ, при которой практически не используется бронетехника, не имеет никакого практического смысла. Об этом «Пятому каналу» рассказал военный эксперт Виктор Литовкин.

Он напомнил, что Киев использует в контрнаступлении несколько странную тактику. Атаки ведутся без танков и БМП, исключительно пехотными подразделениями. Причем если раньше они шли группами, то сейчас прорваться пытаются 1 или 2 человека.

Литовкин уверен, что ВСУ вынуждено используют такой подход. Их гонит вперед командование, но колоссальные потери вынуждают рассредотачиваться и совершать такие своеобразные набеги.

План строится на том, что большое количество групп по 1-2 человека сумеет «просочиться» сквозь оборону ВС РФ, а затем они соберутся вместе и станут мощным «ударным кулаком». Но это весьма наивные ожидания.

«У них огромные потери, при этом они пытаются наступать без прикрытия с воздуха. Какая разница, где тебя убьют: в 100 метрах от окопа или на бруствере (вал для укрытия — Прим. ред.). Одно дело, когда тебя накрывает снарядом целое отделение, а другое — убивает из автомата один человек», —пояснил аналитик.

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