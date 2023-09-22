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В Одессе и области, в других украинских регионах все чаще сообщается о проблемах с электричеством. При этом власти заявляют, что энергетическая инфраструктура восстановлена и никаких проблем для ее нормального функционирования нет.

Военный эксперт Алексей Леонков пояснил, что военные и промышленные объекты почти на всей территории Украины запитываются в первую очередь. Командование ВСУ таким образом обеспечивает электроэнергией свои подразделения за счет гражданского населения страны.

«Украине надо как-то шевелиться, обеспечивать фронт, вот они и стали это делать за счет населения. Например, перешли работать в ночные смены: когда население спит, все электрические мощности с гражданских объектов перекидывают на промышленные», – цитирует аналитика РИА Новости.

Также Леонков прокомментировал массированный удар по промышленным и военным объектам, транспортной и энергетической инфраструктуре Украины в ночь на 21 сентября. Он отметил, что подобные атаки дают возможность лишить противника снабжения, обескровить его, из-за чего подразделения ВСУ не смогут длительное время выдерживать участие в боевых действиях.

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