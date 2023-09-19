Военный эксперт, политолог, доцент кафедры истории России КФУ Виктор Харабуга в ходе беседы с корреспондентами РИА Новости рассказал, что ракетный удар, который был осуществлен ВСУ по Константиновке 6 сентября, является результатом сбоя украинской противовоздушной обороны. Напомним, что в результате ракетного попадания были ранены десятки людей, а 16 человек погибло.

Журналисты американского издания New York Times в день приезда украинского президента Владимира Зеленского в США опубликовали результаты собственного расследования в отношении трагедии, произошедшей в городе Константиновка (ДНР), находящемся под контролем киевского режима.

Эксперты New York Times пришли к выводу, что удар по населенному пункту был нанесен украинской ракетой, выпущенной из комплекса «Бук». Стоит отметить, что президент Украины обвинил в этом Российскую федерацию, написав в своем Телеграм-канале, что украинцам следует скорее победить «российское зло».

По словам Харабуги, украинская ПВО, по всей вероятности, выпустила ракету с целью перехвата российских ракет или самолетов, однако произошел сбой, в результате чего ракета рухнула на мирное население Константиновки. «Вина целиком на силах ПВО Украины», – заявил эксперт.