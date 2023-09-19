Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Военный эксперт, политолог, доцент кафедры истории России КФУ Виктор Харабуга в ходе беседы с корреспондентами РИА Новости рассказал, что ракетный удар, который был осуществлен ВСУ по Константиновке 6 сентября, является результатом сбоя украинской противовоздушной обороны. Напомним, что в результате ракетного попадания были ранены десятки людей, а 16 человек погибло.

Журналисты американского издания New York Times в день приезда украинского президента Владимира Зеленского в США опубликовали результаты собственного расследования в отношении трагедии, произошедшей в городе Константиновка (ДНР), находящемся под контролем киевского режима.

Эксперты New York Times пришли к выводу, что удар по населенному пункту был нанесен украинской ракетой, выпущенной из комплекса «Бук». Стоит отметить, что президент Украины обвинил в этом Российскую федерацию, написав в своем Телеграм-канале, что украинцам следует скорее победить «российское зло».

По словам Харабуги, украинская ПВО, по всей вероятности, выпустила ракету с целью перехвата российских ракет или самолетов, однако произошел сбой, в результате чего ракета рухнула на мирное население Константиновки. «Вина целиком на силах ПВО Украины», – заявил эксперт.

Вам может понравиться

Глава городского округа Истра сообщила о последствиях падения обломков дрона ВСУ

Обломки сбитого средствами ПВО Москвы ударного беспилотного аппарата вооруженных сил Украины были обнаружены на территории Истринского городского округа. Об этом сообщает глава Истры Татьяна Витушева. По ее словам, во время

Что нельзя делать верующим 17 сентября в праздник иконы Божьей Матери «Неопалимая Купина»

В 2023 году православный праздник иконы Божьей Матери «Неопалимая Купина» приходится на воскресенье 17 сентября. В этот день верующие вспоминают историю из Ветхого Завета, когда пророк Моисей стал свидетелем чудесного

Дрон-камикадзе отряда «Викинг» уничтожил скрытую позицию боевиков ВСУ под Артемовском

Разведывательный дрон отряда «Викинг» ВС России выявил скрытую позицию украинских боевиков, оборудованную в частном доме в одном из населенных пунктов под Артемовском. В итоге военнослужащие ВСУ были уничтожены точным попаданием