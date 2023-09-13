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Удар по Севастополю, нанесенный Украиной в ночь на 13 сентября, не останется без достойного ответа, уверен военный эксперт Сергей Горбачев.

Он отметил, что Киев сам делает все возможное для эскалации конфликта, подчиняясь во всем Западу. НАТО же намеревается воевать «до последнего украинца» и отказываться от этой цели не собирается.

«Мы ответим на это — причем так, чтобы это было поучительно, показательно и эффективно, чтобы в конечном счете им был нанесен невосполнимый ущерб, который приведет спецоперацию на Украине к победной точке», – цитирует слова военного аналитика РИА Новости.

Горбачев, как и другие эксперты, предположил, что Киев использовал для удара по Севастополю британские ракеты-«невидимки» Storm Shadow. Других боезарядов, способных проводить подобные атаки, в распоряжении ВСУ нет, а какие-либо возможности для разработки и производства дальнобойного ракетного вооружения на Украине полностью отсутствуют.

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