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Этномолог, кандидат биологических наук Юрий Гниненко рассказал, действительно ли тараканы, муравьи и крысы способны пережить ядерный взрыв.

По словам эксперта, в эпицентре взрыва никто выжить не сможет, отмечает 5-tv.ru. Однако тараканы способны жить и размножаться после радиационного заражения. Данные насекомые живут на нашей планете уже миллиарды лет, поэтому они выработали устойчивость ко всему.

Гниненко отметил, что тараканы и крысы являются достаточно живучими существами. Он привел в качестве примера ядерные испытания США на одном из островов в Тихом океане. Однако через определенный период на месте ядерных испытаний специалисты обнаружили достаточно богатую жизнь. «И крысы там жили, и насекомых было полно. Если будет щадящее воздействие, выживет много чего», — заключил биолог.

В заключении специалист подчеркнул, что, несмотря на все вышеизложенное, любые ядерные взрывы, катастрофы и аварии наносят природе колоссальный ущерб. Поэтому человечество должно стремиться к недопущению подобных воздействий.

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