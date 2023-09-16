Украине совсем скоро придется сворачивать контрнаступление, причем причиной этого станет совсем не погода или распутица.

Немецкий эксперт Франц Штефан Гади, интервью которого телеканалу ZDF представляет РИА Новости, заявил, что к концу сентября или максимум к середине октября у Киева закончатся ресурсы. Причем не только боеприпасы и вооружение, но и личный состав.

Гади пояснил, что отсутствие авиации и неграмотно выбранная тактика приводит к серьезным потерям в рядах украинской армии. Также уничтожаются техника и вооружение, полученные Киевом от Запада. Поэтому ВСУ придется остановить контрнаступление и начать мобилизацию, ожидая при этом новых западных поставок.

Напомним, большинство экспертов склоняются к мнению, что ВСУ будут вынуждены остановиться из-за распутицы и приближающейся зимы. Западная техника не приспособлена к подобным условиям, поэтому Киев не сможет ее задействовать.