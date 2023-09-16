Когда украинские ВС окончательно выдохнутся, Россия перейдет в наступление. Причем главным направлением будет Купянск, под которым уже сейчас идут ожесточенные бои.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал News.ru, что Купянск открывает для ВС РФ широкие возможности. Помимо угрозы для Харькова, они смогут атаковать Краматорск, в котором Киев устроил своеобразный хаб, а также пойти по направлению к Николаеву и Одессе.

По словам Матвийчука, для решения всех задач специальной военной операции ВС РФ должны переходить в наступление сразу же, как противник остановится. Но сейчас это зависит не только от планов командования, но еще и от политики, поэтому что-либо предсказать очень сложно.