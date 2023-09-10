Киев не сможет и одного дня продержаться в зоне проведения спецоперации без поставок американских вооружений и помощи Запада, уверен отставной полковник ВС США Дуглас Макгрегор.

В интервью The Charlie Kirk Show бывший советник главы Минобороны Соединенных Штатов напомнил об огромных потерях, которые несут ВСУ. Все медицинские учреждения Украины забиты ранеными боевиками, а на передовую отправляют всех, кого удается поймать на улицах городов, передает РИА Новости.

«Мы не знаем точно, какие у них потери с учетом раненых, но совершенно точно, что их несколько сотен тысяч», – отметил Макгрегор.

По его словам, столь крупные потери Киев несет, получая огромные пакеты помощи от Запада. Без них же украинская армия будет разгромлена за несколько дней.