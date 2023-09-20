Бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович предложил властям страны объявить войну Польше. Он отметил, что в этом случае все будет так же, как и сто лет назад с тем же исходом.

«Правда и конец будет тот же, но, видимо, нам этого очень хочется. Вишневое мортидо», – написал Арестович.

Слово мортидо означает подсознательную тягу к смерти. Арестович провел параллели с событиями столетней давности, так как тогда Украинская народная республика исчезла с карты мира, так как была освобождена Красной армией.

По словам экс-советника, у власти на Украине слишком задержались случайные люди. Они ведут политику на уничтожение будущего страны.

Не исключено, что заявления с критикой власти, которые Арестович в последнее время делает все чаще, рассчитаны на украинский электорат. Политик надеется, что президента Владимира Зеленского отстранят от должности и попытается занять его место.