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Российские ВС не только уничтожат поставляемые Украине американские танки Abrams, но и покажут горящие боевые машины ВС США всему миру, рассказал на YouTube-канале Judging Freedom бывший разведчик Корпуса морской пехоты Скотт Риттер.

Он отметил, что танки ничего не смогут изменить в зоне проведения специальной военной операции, но зато Россия получит возможность показать уничтоженные машины всему миру и тем самым подорвать репутацию военно-промышленного комплекса США.

«Насколько мы глупы, чтобы дать им 31 возможность для этого?», – цитирует Риттера РИА Новости.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что танки Abrams появятся на Украине уже в ближайшие дни. Сперва будет передано 10 боевых машин, после этого Киев получит еще 21 единицу техники. Украинские военачальники сообщают, что будут использовать «Абрамсы» только в тщательно разработанных операциях.

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