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Ракетный удар ВСУ по штабу Черноморского флота в Севастополе не мог быть нанесен без участия НАТО, Великобритании и США, уверен бывший разведчик ВС Соединенных Штатов Скотт Риттер. Он напомнил, что во время атаки над Румынией барражировал разведывательный самолет Boeing P-8 Poseidon.

«Я уверен, что он летал специально для того, чтобы координировать действия. Это была не украинская атака против России, это была атака НАТО против России», – цитирует Риттера РИА Новости.

P-8 Poseidon представляет собой противолодочный патрульный самолет, оснащенный сложнейшими современными системами наведения и наблюдения. Он оснащен станцией радиоэлектронной борьбы и оборудованием для получения и сбора разведывательной информации.

Российская ПВО сбила пять вражеских ракет, летевших на штаб Черноморского флота РФ, однако ВСУ все же повредили историческое здание. При этом без вести пропал один военнослужащий.

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