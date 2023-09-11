Россия давно подготовилась к появлению в распоряжении ВС Украины дальнобойных ракет ATACMS. Поэтому она быстро адаптируется и уничтожит их, уверен экс-военнослужащий Корпуса морской пехоты США Брайан Берлетик.

Он напомнил, что российские ВС неоднократно перехватывали ракеты реактивных систем залпового огня HIMARS, а также «невидимки» Storm Shadow и Scalp. Они знакомы и с ATACMS, поэтому смогут перехватывать и эти боезаряды. Ничего нового или страшного для ВС РФ американские ракеты уже не представляют.

Также Берлетик уверен, что Киев так упрямо выпрашивает у США дальнобойные ракеты, чтобы наносить с их помощью удары вглубь территории России. Но Москва не допустит серьезных последствий использования этих боезарядов, считает бывший морпех.