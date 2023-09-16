В эфире YouTube-канала Community Church of Boston бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил о передаче Вашингтоном Киеву все более опасного оружия.

«Мы даем им (киевскому режиму – ред.) снаряды с обедненным ураном. А какой следующий шаг? Мы что, передадим им ядерные боеголовки?» – возмутился Макговерн. По его словам, американский народ не понимает, что на самом деле происходит на Украине. Они живут в неведении из-за лживой информации, передаваемой западными масс-медиа.

Поэтому никто из американцев не станет выступать против решения Белого дома в отношении военной помощи для Украины, ведь не знают, какая на самом деле обстановка на российско-украинском фронте. «Американцы на все согласятся, поскольку мало что знают… Нам предоставляют недостоверную информацию», – зарезюмировал эксперт.

Ранее Пентагон заявил о передаче Украине снарядов с обедненным ураном в рамках нового пакета военной помощи. Несмотря на то, что радиоактивность обедненного урана значительно ниже, чем у урановой руды, он также является достаточно токсичным для людей и окружающей среды.