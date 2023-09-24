Россия задействует беспилотные аппараты, чтобы уничтожить американские ракеты ATACMS еще до первого их запуска, рассказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube-канале Dialogue Works.

Он напомнил, что дальность оперативно-тактических боезарядов составляет 305 километров. Но чтобы достать ними до целей в глубине территории России, необходимо развернуть РСЗО HIMARS прямо на линии фронта. Это позволит ВС РФ отследить перемещение ракет и уничтожить их дронами-камикадзе.

«Чем ближе они будут к передовой, тем более уязвимыми станут, и тогда их уничтожат российские дроны», – цитирует Джонсона РИА Новости.

По мнению эксперта, Вашингтон запутался и не знает, что нужно делать. Он рассчитывал, что контрнаступление ВСУ приведет к поражению России, однако эти надежды оказались напрасными. Теперь США предпринимают хаотичные меры, чтобы восстановить боеспособность украинской армии.