Соединенные Штаты намерены заставить президента Украины Владимира Зеленского провести выборы в стране. Это пугает главу государства, понимающего, что он может и не выиграть гонку, заявил экс-разведчик британской Mi-6 Аластер Крук.

В эфире YouTube-канала Judging Freedom он отметил, что Зеленский в отчаянии из-за требований США о проведении выборов. Украинцы недовольны действующей властью, именно они считают ее виновной в ухудшении ситуации с коррупцией, поэтому вряд ли население отдаст голоса за нынешнего президента.

При этом Зеленский ничего не сможет сделать, если США проявят настойчивость. Он фактически является заложником Запада и без команды американских кураторов не сможет сделать и шагу. Вашингтон полностью контролирует Украину и управляет страной, поэтому без труда добьется проведения выборов.