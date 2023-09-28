ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Соединенные Штаты намерены заставить президента Украины Владимира Зеленского провести выборы в стране. Это пугает главу государства, понимающего, что он может и не выиграть гонку, заявил экс-разведчик британской Mi-6 Аластер Крук.

В эфире YouTube-канала Judging Freedom он отметил, что Зеленский в отчаянии из-за требований США о проведении выборов. Украинцы недовольны действующей властью, именно они считают ее виновной в ухудшении ситуации с коррупцией, поэтому вряд ли население отдаст голоса за нынешнего президента.

При этом Зеленский ничего не сможет сделать, если США проявят настойчивость. Он фактически является заложником Запада и без команды американских кураторов не сможет сделать и шагу. Вашингтон полностью контролирует Украину и управляет страной, поэтому без труда добьется проведения выборов.

Вам может понравиться

The Guardian: ВСУ разбирают русские ракеты, чтобы узнать секрет оружия Путина

Каждую российскую ракету, прилетевшую по объектам противника, на Украине разбирают на составные части, чтобы узнать «секрет оружия Путина», пишет британский таблоид The Guardian. Авторы приводят высказывание одного из экспертов по

Врач Елена Тихомирова: Дефицит воды приводит к снижению когнитивных способностей

Недостаток воды в организме негативно влияет на пищеварительную систему, нарушает ее нормальную работу, а также приводит к набору веса. Кроме того, снижаются когнитивные способности человека, рассказала врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова.

Куда пропал Жерар Депардье после критики СВО и закрытия продюсерского центра в России

Популярный французский актер Жерар Депардье после получения российского гражданства в 2013 году заявлял о желании прожить остаток своей жизни в России. Однако после начала специальной военной операции артист пропал из