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В городе Екатеринбург во дворе многоквартирных домов по улице Попова загорелся припаркованный легковой автомобиль. Огонь едва не перекинулся на рядом стоящие машины. Избежать массового возгорания автомобилей удалось благодаря действиям местных жителей. Очевидцы сняли происходящее на видео и опубликовали в Сети.

На видеокадрах можно рассмотреть, как группа мужчин оттаскивает автомобили, находящиеся возле горящей машины. По словам свидетельницы происшествия, мужчины невероятные молодцы, так как сумели спасти чужие автомобили. По ее словам, пожарные приехали достаточно быстро и потушили возгорание, однако огонь мог переброситься на авто, припаркованные рядом. Ольга также добавила, что за десять минут автомобиль сгорел дотла.

По словам очевидцев, на стоянке во дворе был припаркован старый автомобиль. Дети, игравшие с огнем, умышленно или нет, подожгли автомобиль и убежали с места происшествия. Соседние автомобили также пострадали, получив небольшие повреждения. Однако местным жителям удалось их спасти от полного возгорания.

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