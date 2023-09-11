Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Россияне не смогут въезжать в Евросоюз на личных автомобилях, но одежду с них снимать никто не будет, сообщил на брифинге для журналистов представитель Еврокомиссии.

Он также добавил, что въезд на территорию Евросоюза в одежде, которая является санкционной, не должно признаваться нарушением или использоваться в качестве ограничительной меры.

Представитель ЕК объяснил, что автомобили относятся к дорогостоящему имуществу, которое может быть использовано для обхода санкций. Одежда же вряд ли будет применяться для этой цели.

РБК иронично успокаивает россиян, вознамерившихся ехать в ЕС, сообщая, что они могут одеваться как угодно. Независимо от того, какая на них будет одежда, ее точно не снимут при пересечении границы.

Вам может понравиться

BZ: ВСУ несут огромные потери, хотя Россия еще не задействовала все свои силы

Немецкий портал Berliner Zeitung отметил, что Россия в конфликте на Украине не задействовала даже половину своих возможностей. Несмотря на это, ВСУ несут колоссальные потери. Киев стремительно теряет живую силу и

Президент РФ запустил обмен замороженными активами россиян и иностранцев

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому был определен порядок выплат по государственным еврооблигациям РФ. Данный указ даст возможность запуска механизма обмена замороженных активов граждан РФ и иностранных граждан.

Четверо псковских десантников взяли в плен 11 боевиков ВСУ в Запорожье

Четверо бойцов из 6-й псковской гвардейской десантно-штурмовой дивизии «сорвали джекпот», пишет тг-канал Mash. Авторы публикации пояснили, что военнослужащие хотели взять в плен двоих боевиков ВСУ, но тех оказалось почти в