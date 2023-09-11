Россияне не смогут въезжать в Евросоюз на личных автомобилях, но одежду с них снимать никто не будет, сообщил на брифинге для журналистов представитель Еврокомиссии.

Он также добавил, что въезд на территорию Евросоюза в одежде, которая является санкционной, не должно признаваться нарушением или использоваться в качестве ограничительной меры.

Представитель ЕК объяснил, что автомобили относятся к дорогостоящему имуществу, которое может быть использовано для обхода санкций. Одежда же вряд ли будет применяться для этой цели.

РБК иронично успокаивает россиян, вознамерившихся ехать в ЕС, сообщая, что они могут одеваться как угодно. Независимо от того, какая на них будет одежда, ее точно не снимут при пересечении границы.