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Российский актер театра и кино Егор Бероев представил своего 20-летнего «сына» зрителям, который, оказавшись очень похожим на него, снялся вместе с ним в свежей киноленте. Бероев поделился кадром из нового фильма о войне в своем блоге, где он позирует рядом с молодым белорусским актером Максимом Филатовым, исполняющим роль его наследника.

Бероев выразил восхищение талантом Максима и уверен, что у него впереди блестящее будущее в мире кино.

«Это я со своим киносыном, белорусским актером Максимом Филатовым. Оказалось, что у нас дни рождения в один день. Маленькое чудо», – поделился Егор в своем посте.

Стоит отметить, что Егор Бероев и его супруга, актриса Ксения Алферова, воспитывают общую дочь Евдокию, о которой они стараются уделять особое внимание и не показывать ее публике.

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