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В свое время принцесса Диана являлась настоящей иконой стиля. По всему миру у нее до сих пор есть масса поклонников, которых интересует все, что связано с покойной принцессой.

14 сентября в Нью-Йорке на аукционе «Иконы моды» Sotheby’s был побит рекорд по стоимости проданной одежды принцессы Дианы. Любимый свитер королевской особы был продан за 1 143 000 долларов.

Этот джемпер носила юная Диана Спенсер, еще до того, как стала принцессой Уэльской. Впервые она надела красный джемпер с белыми овечками и одной затесавшейся между ними черной на игру поло в 1981 году. И с того момента эта вещь стала мегапопулярной. Создателями данного хита являлись дизайнеры Салли Муир и Джоанна Осборн.

Отмечается, что через некоторое время, дизайнеры получили официальное письмо с просьбой перешить любимый свитер принцессы Уэльской, так как он был поврежден. Дизайнерами была создана точная копия свитера для Дианы, а этот остался, по-видимому, у них.

И вот через несколько десятков лет Джоанна Осборн нашла на своем чердаке вещь покойной принцессы. О принадлежности свитера именно Диане говорит вышивка на рукаве изделия. Теперь джемпер «Черная овца» стал самой дорогостоящей одеждой покойной принцессы, проданной на аукционе.

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