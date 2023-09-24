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Польский президент Анджей Дуда заявил, что за счет работы фермеров Польша не нуждается в иностранном зерне, поэтому нет смысла закупать украинский продукт. Однако, по его словам, другим европейским странам оно необходимо, поэтому Варшава обеспечит транзитные коридоры для зерна из Украины.

«В Польше подготовили транзитные коридоры, благодаря которым украинское зерно может проходить через Польшу и экспортироваться куда нужно», – заявил президент Польши. Его слова были процитированы в эфире польского телеканала TVP1.

Ранее журналист американского телеканала CNN Люк Макги заявил, что польско-украинский конфликт вокруг зерна и поставок оружия привел к негодованию европейских чиновников. По его словам, разногласия, возникшие между Варшавой и Киевом, отвечают интересам России. «Публичные разногласия на Западе позволяют легко утверждать, что Запад разделён, а разделённый Запад — это, безусловно, хорошо для Кремля», — заявил журналист.

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