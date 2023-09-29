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Телеграм-канал «Империя Z» показал видеозапись с «дороги смерти» ВСУ на одном из участков Запорожского фронта. Там украинские боевики на технике советского и западного образца пытаются прорвать оборону ВС РФ, но заканчивается для них все очень плачевно.

На «дороге смерти» можно увидеть более 30 боевых машин, уничтоженных российскими военными. Среди них – танки, бронетранспортеры, БМП американского, немецкого, шведского, советского производства.

Несмотря на явное превосходство ВС РФ, которые уничтожают технику ударами артиллерии и авиации, боевики продолжают упрямо идти в лобовую атаку, перемещаясь исключительно по дороге, которая простреливается со всех сторон. В чем смысл подобных штурмов, сказать сложно. Ведь глупо рассчитывать на то, что у российских военных внезапно закончатся снаряды и техника все же может прорваться сквозь линию обороны.

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