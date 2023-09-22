Народная артистка России Лариса Долина приняла участие в выпуске передачи «Малахов», посвященной ушедшему из жизни российскому поэту-песеннику Николаю Добронравову. Участники программы вспоминали жизнь и творчество прославленного российского поэта.

По словам Долиной, Николай Добронравов никогда не находился в тени своей знаменитой жены Александры Пахмутовой. Она подчеркнула, что супруги совместно подарили отечественной эстраде настоящие хиты. Их творческий и семейный союз просуществовал более 60 лет.

Некоторые считали, что поэт Добронравов жил в тени своей жены. Однако Долина подчеркнула, что оба вносили величайший вклад в создание своих композиций. «Равноправные муж и жена, равноправный творческий союз. Я никогда не думала о том, чтобы соглашаться с таким странным выводом. Если посмотреть на их жизнь, то каждая песня – 50% успеха музыка, а 50% успеха – стихи. В этом союзе это было абсолютно всегда, с самого первого их появления, с самой первой песни», – отметила Лариса Долина.

Напомним, что Николай Добронравов скончался на 95-м году жизни 16 сентября. Он был похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.