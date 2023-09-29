В Полицию Санкт-Петербурга обратилась Елизавета Маркова, являющаяся дочерью Светланы Сергеевой, обладательницы титула «Миссис Россия-Вселенная». Девушка призналась в совершении правонарушения – краже из «Леруа Мерлен».

Напомним, что несколько дней назад в «Леруа Мерлен» произошла кража сварочного аппарата, стоимостью более 10 тысяч рублей. На видеозаписи камер наблюдения попали мужчина и женщина, которые вынесли ворованный товар из магазина. Несмотря на попытки охраны остановить их, они выехали с парковки магазина на премиальном внедорожнике.

Автомобиль был опознан – его владелицей оказалась Светлана Сергеева, обладательница титула «Миссис Россия-Вселенная». В свою очередь, победительница конкурса красоты среди замужних женщин записала видео, в котором заявила, что не виновата в данном правонарушении. А ее автомобилем могли воспользоваться другие люди. Кто эти люди, она не стала говорить.

Позже опознан был мужчина – это гражданский муж Елизаветы Марковой. У пары есть общий ребенок.