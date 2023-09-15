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Дочь известного советского и российского актера Михаила Ульянова была найдена мертвой в своей московской квартире. Об этом сообщается в Телеграм-канале Shot.

Безжизненное тело 64-летней художницы Елены Ульяновой было обнаружено в ее квартире, находящейся на Большой Бронной. Точную причину смерти будет устанавливать следствие путем проведение судебно-медицинской экспертизы. По предварительным данным, художница умерла в результате сердечного приступа.

Елена Ульянова была дочерью актера Михаила Ульянова и актрисы Аллы Парфаньяк. Она работала художником-графиком. Стоит отметить ее сотрудничество с изданием «Аргументы и факты». Она создавала авторские офорты. Свои работы художница выставляла не только в России, но и за рубежом. Также Ульянова организовала фонд, посвященный памяти ее отца.

Актёр театра и кино, художественный руководитель Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, Народный артист СССР, Герой Социалистического Труда Михаил Ульянов умер в 2007 году. Причиной стало заболевание почек, развившееся на фоне онкологии. Его супруга, актриса Алла Парфаньяк умерла спустя два года, после кончины мужа. Вскоре после похорон Ульянова у актрисы случился инсульт, и она впала в кому, из которой так и не вышла до самой своей смерти.

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