Дочь Даны Борисовой, Полина, в шоу «Честное слово» поделилась своим самым страшным воспоминанием из детства. Она рассказала о поездке в Испанию, когда ее мать, Борисова, много выпила. В этот вечер
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Дочь Даны Борисовой, Полина, в шоу «Честное слово» поделилась своим самым страшным воспоминанием из детства. Она рассказала о поездке в Испанию, когда ее мать, Борисова, много выпила. В этот вечер телеведущая выгнала свою дочь на улицу.

Полина вспомнила, что она ревела и была в отчаянии, не зная, как поступить. Она убежала в какой-то магазин, где встретила русскую женщину, которая помогла ей в трудную минуту.

Дочь Борисовой также отметила, что на тот момент ее бабушка находилась в отпуске с ними, но по какой-то причине оказалась в больнице.

Сама Борисова не отрицает своей вины и признает, что в тот день она обозвала свою дочь матом. Она ощущает глубокий стыд за свое поведение и признается, что на тот момент она находилась на самом дне. Она также признает, что хотела навредить своей дочери, что было неправильным и жестоким поступком.

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