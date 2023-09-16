Директор актера Вячеслава Гришечкина, известного зрителям по роли майора Староконя в популярном сериале «Солдаты», опроверг слухи об алкоголизме знаменитости. Об этом сообщают авторы Телеграм-канала Shot.

По словам директора артиста, Вячеслав Гришечкин давно перестал употреблять алкоголь из-за проблем со здоровьем. Популярный актер в течение шести лет страдал от последствий пережитого инфаркта. При этом в больнице актер находился также из-за проблем со здоровьем сердца. К сожалению, артист умер в результате сердечного приступа в ночь на 16 сентября.

Ранее шоумен Гоген Солнцев заявил о «беспробудном пьянстве» Гришечкина в последнее время. По его словам, звезда сериала «Солдаты» в последние годы жизни вел «совершенно непотребный образ жизни», проводя большое количество времени в незнакомых компаниях, где он употреблял большое количество алкоголя.

Солнцев отметил, что предлагал Гришечкину помощь в борьбе с злоупотреблением алкоголем, однако актер попросту «отмахивался» от него.