На «Первом канале» выходит новый сезон шоу «Голос. Уже не дети». В очередном выпуске одной из участниц проекта стала Елизавета Трофимова – дочь известного российского исполнителя Сергея Трофимова. После своего выступления девушка выслушала порцию критики от Димы Билана.

Елизавета вышла на «слепые прослушивания» с композицией Леона Рассела A Song for You. Ее выступление впечатлило двух наставников – красную кнопку нажали Полина Гагарина и Егор Крид. А вот российский исполнитель Дима Билан остался недоволен выступлением дочери известного певца. Билан не только не развернулся к юной исполнительнице, но и раскритиковал ее выступление. По словам Димы, Елизавете не удалось передать через песню свою индивидуальность и оригинальность.

«А можно я немного повозмущаюсь? … У вас ведь есть ваша самобытность, какой-то определенный стиль, но я слышу лишь идентичные почти голоса. Не знаю, возможно, у меня просто что-то со слухом», – заявил Билан.