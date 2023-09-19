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Испанские диетологи рассказали, как ложка меда, регулярно употребляемая человеком перед сном, может принести огромную пользу организму. Ученые из Испании выяснили, как продукт, производимый пчелами, способен благотворно влиять на людей, регулярно просыпающихся ночью.

В ходе эксперимента специалисты проанализировали данные 700 человек в возрасте от 40 до 55 лет, страдающих недосыпом из-за беспокойного ночного сна. Затем они предложили на протяжении трех месяцев перед тем, как отправиться спать, съедать одну чайную ложку меда и запивать ее теплой водой.

По итогу проведенного эксперимента, 650 добровольцев заявили, что стали спать намного крепче, а утром просыпались намного быстрее и при этом чувствовали себя более бодрыми, чем до употребления меда перед сном. 50 испытуемых решили отказаться от меда, так как считали, что данный эксперимент приведет к набору лишнего веса.

Специалисты объяснили, что причина беспокойного сна заключается в недостатке гликогена – полисахарида, который стимулирует надпочечники к выведению кортизола и адреналина из организма. Если гликогена не хватает, то это может приводить к беспокойству во время сна, а в результате пробуждения – ощущения усталости. Так как в составе меда содержится большое количество гликогена, то его употребление перед сном способствует хорошему и крепкому сну.

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