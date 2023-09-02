Конец лета и начало осени традиционно считается сезоном арбузов и дынь. Многие люди обожают бахчевые за сладкую мякоть и яркий вкус. Однако врач-кардиолог и нутрициолог Марина Шестакова предупреждает об опасности переедания арбузами. Соответствующий пост она опубликовала в своем Телеграм-канале.

По словам диетолога, за один раз необходимо съедать от 100 до 150 грамм спелого арбуза, в таком случае можно избежать негативных факторов, связанных с перееданием. Однако, в первую очередь, излишнее употребление арбуза за один раз может нанести сильный вред человеку с лишним весом, диабетом, жировым гепатозом печени или инсулинорезистентностью.

При этом стоит добавить, что умеренное употребление арбуза, на 90% состоящего из воды, полезно для организма, поскольку в нем содержатся соли натрия, железа, магния, кальция, а также витамины А, В, С и Р. Подобный коктейль из витаминов и минералов делает его идеальным для профилактики болезней почек, подагры и даже некоторых заболеваний сердца.