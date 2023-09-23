Врач-диетолог Level Kitchen, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова назвала пять невероятно полезных сезонных овощей, которые многие люди недооценивают, поэтому не употребляют их. По словам эксперта, многие покупают очень дорогие зарубежные овощи и фрукты, являющиеся достаточно полезными, но при этом тратят на них большие деньги. А эти продукты можно легко заменить недорогими сезонными овощами, которые стоят совсем недорого.

Первым сезонным овощем в списке диетолога оказалась свекла. По словам специалиста, этот корнеплод содержит в себе массу минералов и витаминов. Невероятно полезным является сырой свекольный сок, но и варенная и тушеная свекла принесет нашему организму тоже много пользы. Диетолог подчеркнула, что в неделю человеку следует употреблять до 500-700 граммов свеклы.

Еще один полезный овощ – это топинамбур. В нем содержаться такие незаменимые аминокислоты, как аргинин, лизин, валин. Третье место специалист отдала репе, так как в ней содержится глюкорафанин, обладающий противоопухолевым эффектом. Также диетолог отметила невероятную пользу всех видов капусты, а также помидор, которые являются источников калия и витаминов А и С.