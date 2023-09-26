Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с изданием «Москва 24» рассказала о пользе ягод. В особенности, по словам специалиста, многие ягоды полезны для людей в пожилом возрасте, так как они улучшают память.

Диетолог подчеркнула, что на память благотворно влияют так называемые «черные» ягоды. К ним относятся голубика, черника, ежевика, смородина. По словам медика, в этих ягодах присутствуют микроэлементы, укрепляющие стенки сосудов и улучшающие кровообращение. Поэтому в мозг человека поступает нормальное количество кислорода. «Все это важно, потому что с возрастом происходят сосудистые изменения. Именно из-за этого начинаются проблемы с памятью», — объяснила специалист.

Кроме того Соломатина порекомендовала включать в свой рацион продукты с содержанием омега-3 полинасыщенных жирных кислот, которые препятствуют развитию атеросклероза. Больше всего омега-3 содержится в рыбе из холодных морей. Также на работу мозга положительно влияет и употребление куриных яиц.