Чтобы сердечно-сосудистая система бесперебойно функционировала и после 40 лет, важно отказаться от трех чрезвычайно опасных привычек. Об этом рассказала американская врач-диетолог Мэри Сабат. Первым делом необходимо бросить курить, так как
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Чтобы сердечно-сосудистая система бесперебойно функционировала и после 40 лет, важно отказаться от трех чрезвычайно опасных привычек. Об этом рассказала американская врач-диетолог Мэри Сабат.

Первым делом необходимо бросить курить, так как эта привычка чаще всего провоцирует заболевания сердца и сосудов. Последние повреждаются после каждой скуренной сигареты, приток крови замедляется, в артериях и венах появляются бляшки в результате развития атеросклероза.

После 40 лет организм начинает значительно хуже переваривать спиртное, поэтому от привычки употреблять алкоголь тоже нужно отказаться. Именно она провоцирует аритмию сердца, повышение кровяного давления и увеличение содержания в крови триглицеридов.

Кроме того, необходимо пересмотреть свои пищевые привычки, отказаться от сахара и жира, колбасы и других переработанных мясных продуктов. В противном случае существенно повышается риск сердечной недостаточности или инфаркта.

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