На пленарном заседании Восточного экономического форума во вторник президент России Владимир Путин упомянул об Анатолие Чубайсе. По словам российского лидера, деятельность экс-главы «Роснано» как с экономической, так и с финансовой точки зрения не удалась.

По словам Путина, отъезд Анатолия Чубайса за границу спровоцирован возможностью появления против него уголовных дел, связанных с его деятельностью в «Роснано». Президент подчеркнул, что в структуре организации, возглавляемой Чубайсом, есть серьезные «финансовые дыры». Он отметил: «вот в этой структуре – Нанотехнологии, которую он возглавлял долгие годы, и там большая дыра, огромная дыра такая финансовая».

По поводу недавней статьи, опубликованной Анатолием Чубайсом в качестве независимого эксперта из Глазго (Великобритания), то президент РФ заявил, что не читал ее. «Ну, неглупый человек. Я не читал эту статью. Может, он и что-то дельное написал», – сказал Путин.