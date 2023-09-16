Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В городе Ишим в Тюменской области девушка-педагог вынуждена была уволиться с работы из-за жалоб местных жителей. Молодая девушка публиковала на своей страничке в социальной сети откровенные снимки, что и послужило причиной недовольства со стороны общественности.

Пользователь социальной сети «ВКонтакте» Владимир Воронин на странице группы «вИшиме.орг» обратил внимание на откровенные фотографии молодого педагога одной из местных школ, которые девушка публиковала в Сети. Из публикации следует, что в школе №8 города Ишим начала работать педагог-организатор Анастасия Шумилова по рекомендации главы города Долженко.

Возмущенный житель города написал: «Ученики в восторге! Родители в прострации!». Руководство школы отреагировало на возмущения местных жителей оперативно и предложило молодому педагогу уволиться с работы или удалить все откровенные фотографии из социальных сетей.

Анастасия записала видео, в котором объяснила свою позицию, перед увольнением. На опубликованных в Сети кадрах она сказала: «Когда меня сюда принимали на работу, я была уверена, что времена консервации и ретрограда уже прошли. Меня вызвали к директору и сказали, что такие фотографии в такой профессии неприемлемы».

Вам может понравиться

Певец Хабиб признался, что изначально его хит «Ягода малинка» был посвящен Вале Карнавал

Популярный российский исполнитель Хабиб в эфире программы «Подкаст.Лаб» на Первом канале призвался, что изначально его хит «Ягода малинка» был посвящен известной блогерше Вале Карнавал. В настоящий момент одноименный клип, размещенный

Жительница Ростова-на-Дону узнала о беременности за час до рождения ребенка

Жительница Ростова успешно родила ребенка ростом 52 см и весом 3,5 килограмма. В этой новости не было бы ничего удивительного, если бы женщина не узнала о своей беременности всего за

Удар ВСУ по Новой Каховке полностью уничтожил 180 квартир, еще 240 повреждены

Боевики ВСУ ударили по Новой Каховке, причем ракетная атака была направлена на жилой квартал. В результате полностью уничтожено 180 квартир, сообщает ТАСС. Агентство ссылается на главу администрации города Владимира Леонтьева.