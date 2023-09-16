В городе Ишим в Тюменской области девушка-педагог вынуждена была уволиться с работы из-за жалоб местных жителей. Молодая девушка публиковала на своей страничке в социальной сети откровенные снимки, что и послужило причиной недовольства со стороны общественности.

Пользователь социальной сети «ВКонтакте» Владимир Воронин на странице группы «вИшиме.орг» обратил внимание на откровенные фотографии молодого педагога одной из местных школ, которые девушка публиковала в Сети. Из публикации следует, что в школе №8 города Ишим начала работать педагог-организатор Анастасия Шумилова по рекомендации главы города Долженко.

Возмущенный житель города написал: «Ученики в восторге! Родители в прострации!». Руководство школы отреагировало на возмущения местных жителей оперативно и предложило молодому педагогу уволиться с работы или удалить все откровенные фотографии из социальных сетей.

Анастасия записала видео, в котором объяснила свою позицию, перед увольнением. На опубликованных в Сети кадрах она сказала: «Когда меня сюда принимали на работу, я была уверена, что времена консервации и ретрограда уже прошли. Меня вызвали к директору и сказали, что такие фотографии в такой профессии неприемлемы».