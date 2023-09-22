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С наступлением холодной погоды необходимо регулярно пользоваться плотными кремами, чтобы избавиться от проблем с сухостью кожи. В беседе с «Лентой.ру» ведущий дерматолог и косметолог клиники «Ниармедик» Александра Филевская рассказала об эффективных методах ухода за кожей в осенне-зимний период.

По ее словам, проблемы с сухостью кожи начинаются из-за резкого перепада температурного режима на улице и в помещении. Сухость, раздражение, покраснение и шелушение могут также появиться из-за неблагоприятных погодных условий – снега или дождя. Поэтому кожу необходимо увлажнять и защищать с помощью плотных кремов.

«Увлажняющие средства необходимо наносить за 30 минут до выхода на улицу. В холодные дни лучше отдавать предпочтение так называемым колд-кремам – средствам, предназначенным для защиты от холода и ветра. Но такой крем может не подойти людям с акне. Также при сильной сухости кожи в комнате не помешает увлажнитель воздуха. Предпочтительнее его ставить возле кровати или рабочего места», – объяснила дерматолог.

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