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Зампред комитета Госдумы по обороне Швыткин в интервью «Ленте.ру» не смог ответить на вопрос о текущем местонахождении генерала армии Сергея Суровикина. Он заявил, что не знает, где сейчас находится бывший командующий Объединенными силами ВС РФ в зоне СВО.

«Мне лично ничего неизвестно», – заявил парламентарий.

Ранее блогер Сергей Колясников в своем тг-канале опубликовал фотографию Сергея Суровикина и написал, что генерал находится за границей и принимает участие в каком-то официальном мероприятии. На фото за спиной экс-командующего видны флаги разных стран.

Также Колясников сообщил, что Суровикина никто не увольнял из Минобороны, генерал по-прежнему занимает должность главы Координационного Комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны государств СНГ. По крайней мере, точно занимал ее по состоянию на август текущего года.

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