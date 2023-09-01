Российская армия не намерена ограничиваться только Одессой, она сделает все возможное, чтобы полностью освободить Украину, заявил первый зампред комитета Госдумы Дмитрий Новиков. Так он прокомментировал высказывание экс-советника главы Минобороны США Дугласа Макрегора о возможности ВС РФ установить контроль над Одесской областью.

«Прошедший год и ход специальной операции показывает, что достичь целей возможно только в том случае, если мы будем говорить обо всей Украине в целом, не исключая Одессу, Киев, Харьков, Львов», — рассказал депутат порталу News.ru.

Также Новиков прокомментировал заявления США и НАТО о возможных территориальных уступках со стороны Украины. По словам парламентария, такие высказывания являются, во-первых, намеками на готовность Запада пойти России навстречу, а во-вторых, признаком успешных действий ВС РФ в ходе спецоперации.

Москва не станет соглашаться на подобные сделки, так как они противоречат поставленным перед ВС РФ задачам по денацификации и демилитаризации Украины.