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Заявление главы СНБО Алексея Данилова о «выкуривании» россиян из Крыма – это абсолютный фашизм, заявил депутат Госдумы Леонид Ивлев.

Он отметил также, что полуостров будет безопасным, если ВС РФ полностью ликвидируют все угрозы со стороны украинских вооруженных формирований.

Ранее Данилов заявил, что именно ВСУ нанесли ракетный удар по Крыму в ночь на 13 сентября. Также он отметил, что Украина намерена продолжать подобные атаки. Она собирается «выкурить» с полуострова россиян посредством оружия, если «они не уйдут сами».

«Это абсолютный фашизм. Крым будет полностью безопасен тогда, когда будут ликвидированы все угрозы, исходящие со стороны киевского режима», – заявил в интервью РИА Новости генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

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